



Олимпиада 2024: Чистка "101-й километр от Москвы-1980 для Парижа-2024"

В Париже перед стартом Олимпийских игры проходит активная "чистка".



Власти вывозят "нежелательных элементов" – бездомных, мигрантов. Их вывозят за пределы города. Это вызывает бурю негодования, ведь Франция – демократическая страна. И кадры этих "чисток" попадают в сеть.



Все дело в том, что в 1980 году такие кадры никуда не могли попасть. И социальных сетей тогда еще не было. А вот "чистка" была.



Советские власти, перед Олимпиадой 1980 года в Москве, провели активную чистку.



"За 101-й километр" были выселены около 50 тысяч "антиобщественных элементов" — попрошаек, алкоголиков и дебоширов, в административном порядке временно "выдворены за 101-й километр".



Справка:



"Сто первый километр" — неофициальный термин, обозначающий способ ограничения в правах, применявшийся в СССР к отдельным категориям граждан. Им запрещалось селиться в пределах 107-километровой зоны от государственной границы СССР и вокруг Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик (Киев, Минск, Ташкент, Кишинёв, Рига, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Тбилиси, Алма-Ата, Ашхабад, Фрунзе, Душанбе), других крупных (Новосибирск, Свердловск, Харьков и так далее), а также "закрытых" городов (Севастополь, Днепропетровск, Куйбышев). Эта мера социальной защиты не была изобретена большевиками, а досталась от царской России.









