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В РФ разразились ядерными угрозами в адрес Германии и США
19.07.2024 06:44 Алина Груднева

В РФ разразились ядерными угрозами в адрес Германии и США

Россия развернет ядерные ракеты, если США разместят свои "Томагавки" в Германии.

По данным российских СМИ, такими угрозами разразился замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Я не исключаю никаких вариантов", – ответил Рябков на вопросы журналистов.

По его словам, США и Германия якобы разрушили системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

"В этой ситуации, принимая во внимание совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдерживаний с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть максимально широкая опциональность", – подчеркнул Рябков.

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