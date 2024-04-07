



Оказалось, Ивлееву не просто так наказали по налогам

Ладно бы просто голая пришла на вечеринку. Но нацепить на …спину.. драгоценность в то время, когда должна государству почти три миллиона налогами, согласитесь, странно. Да еще и в сеть это выложила.



₽2,8 млрд заработала компания Насти Ивлеевой на чипсах и лимонадиках за прошлый год. Чистая прибыль составила ₽93 млн.



До разразившегося скандала с голой вечеринкой и судебной тяжбы с производителем энергетиков компания блогерши ООО "Коленки пчелы" за 2023 год заработала около ₽2,8 млрд. Чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза — с ₽37 млн в 2022 году до ₽93 млн в прошедшем.



Задолженность по налогам — ₽2,8 млн.

