



Офира и Берко - министру связи: мы в эфире с 6 до 8, и ты не заткнешь нам рот

Ведущие телевизионного шоу “Офира и Берко” ответили министру связи доктору Шломо Кари. Кари ранее заявил о намерении резко сократить объемы государственного субсидирования телерадиовещательной корпорации.



Эяль Беркович заявил: “Я хочу увидеть того, с кем Кари советуется каждую неделю - по поводу LGBTQ, по поводу прав человека, я хочу увидеть, кто его раввин и понять, что его раввин думает о нас. Но из-за того, что он настолько нехороший человек, я просто не хочу комментировать. Я хочу показать, что он хочет, чтобы было здесь. Вот картинки из Ирана - 40, 50 лет назад . И что они хотят сделать тут? - Они хотят закрыть вещательную корпорацию, они хотят прогнать Офира и Берко, они хотят, чтобы на море ходили в балахонах, они хотят устроить тут Иран, Иран, правительственный переворот. И пусть не рассказывают мне сказки - пусть занимаются тем, чем нужно заниматься, а не переворотом”.



После этого слово взяла Офира: “Я хочу сказать Шломо Кари, что-то очень, очень ясное. Мы здесь каждую пятницу с 6 до 8, и у нас нет никаких намерений уходить и предоставить тебе возможность заткнуть нам рот!”



