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"Одностороннее перемирие - это как односторонний секс"
05.01.2023 20:48 Аркадий Бочаровский

"Одностороннее перемирие - это как односторонний секс"

Приказ “главнокомандующего” В. Путина об объявлении одностороннего перемирия” вызвал взрыв негодования среди “патриотов” РФ/СССР.

Хорошим примером стал пост Андрея Червонца “Необучаемый”:

"Сюрр какой-то. Одностороннее перемирие - это всë равно, что односторонний секс.

Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Как эти жестыдобройволи достали, матерных слов не хватает. Это даже не дзюдо, а шашки-поддавки. Когда ВВП уже слезет с этих грабель?

Противник, недоговороспособная и никогда не выполнявшая даже взятых на себя обязательств бандеросвидомая власть за 9 лет всегда лишь только пользовала подобные моменты, причем очень эффективно для себя.

Так и тут. Хороший повод для украинцев перегруппироваться. Подвоз БК с той стороны пойдет по полной. Молодцы.

Ещё Галкину и Меладзе разве что осталось на Рождество спеть на Красной Площади.

40 дней Великого поста перед Пасхой Кремль тоже будет держать перемирие?!

Роль личности в Истории однозначно играет важную роль. Например, Сталин не объявлял никаких рождественских перемирий немцам или прекращений огня по праздникам в Великую Отечественную войну. Ну так ВВП до Сталина очень и очень далеко".

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