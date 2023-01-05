



"Одностороннее перемирие - это как односторонний секс"

Приказ “главнокомандующего” В. Путина об объявлении одностороннего перемирия” вызвал взрыв негодования среди “патриотов” РФ/СССР.



Хорошим примером стал пост Андрея Червонца “Необучаемый”:



"Сюрр какой-то. Одностороннее перемирие - это всë равно, что односторонний секс.



Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.



Как эти жестыдобройволи достали, матерных слов не хватает. Это даже не дзюдо, а шашки-поддавки. Когда ВВП уже слезет с этих грабель?



Противник, недоговороспособная и никогда не выполнявшая даже взятых на себя обязательств бандеросвидомая власть за 9 лет всегда лишь только пользовала подобные моменты, причем очень эффективно для себя.



Так и тут. Хороший повод для украинцев перегруппироваться. Подвоз БК с той стороны пойдет по полной. Молодцы.



Ещё Галкину и Меладзе разве что осталось на Рождество спеть на Красной Площади.



40 дней Великого поста перед Пасхой Кремль тоже будет держать перемирие?!



Роль личности в Истории однозначно играет важную роль. Например, Сталин не объявлял никаких рождественских перемирий немцам или прекращений огня по праздникам в Великую Отечественную войну. Ну так ВВП до Сталина очень и очень далеко".