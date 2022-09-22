



Очевидное-невероятное: на "азовцев" обменяли летчика, "сбившего 87 СУ-25"

Российские патриотические паблики пытаются хоть-как-то подсластить горькую пилюлю освобождения бойцов полка Азов, о которых Следственный Комитет РФ заявлял что они “обмену не подлежат".



Среди 55 российских военнослужащих, обменянных на настоящий момент - летчик В. Медведев. Подвиг летчика заключается в том, что он “сбил 87 су-25 ВСУ”. Масштабы подвига еще более впечатляют, если принять во внимание тот факт, что по данным российских же источников, у Украины на 2014 год было 14 Су-25, а к началу войны - 17.

