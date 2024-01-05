



"Очень переживают": жителям Белгорода предложили эвакуироваться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил россиянам эвакуироваться из Белгорода.



Об этом он написал на своей странице в Telegram.



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"Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. С утра был на тех улицах, которые ночью получили повреждения в результате обстрелов мирных жилых кварталов Белгорода. Встретился с людьми, конечно, они очень переживают из-за имущества, из-за автомобилей, за собственную жизнь, за жизнь своих близких. Все то, что от нас зависит, делаем", - сказал он.



Гладков добавил, что местные власти готовы перевезти жителей в Старый Оскол, который находится в 140 км от Белгорода, и Губкин - в 120 км.