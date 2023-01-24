



Обращение Михаэли к бастующим работникам хайтека

Председатель "Авода" Мерав Михаэли приняла участие в сегодняшней акции протеста работников хайтека в Тель-Авиве.



"Мы призываем работников высокотехнологических компаний, потому что эта отрасль задает тон нашей экономике. Если свершится эта судебная революция, у нас не будет высоких технологий, не будет экономики, не будет свободы творчества и мысли", - обратилась она к толпе.



По словам Михаэли, антиправительственные акции протеста против правовой реформы продолжатся до тех пор, "пока демонстранты не победят".



Напомним, демонстранты перекрыли движение по одной из главных транспортных артерий Тель-Авива.

