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Обращение Михаэли к бастующим работникам хайтека
24.01.2023 14:07 Алина Груднева

Обращение Михаэли к бастующим работникам хайтека

Председатель "Авода" Мерав Михаэли приняла участие в сегодняшней акции протеста работников хайтека в Тель-Авиве.

"Мы призываем работников высокотехнологических компаний, потому что эта отрасль задает тон нашей экономике. Если свершится эта судебная революция, у нас не будет высоких технологий, не будет экономики, не будет свободы творчества и мысли", - обратилась она к толпе.

По словам Михаэли, антиправительственные акции протеста против правовой реформы продолжатся до тех пор, "пока демонстранты не победят".

Напомним, демонстранты перекрыли движение по одной из главных транспортных артерий Тель-Авива.
 

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