Обращение Михаэли к бастующим работникам хайтека
Председатель "Авода" Мерав Михаэли приняла участие в сегодняшней акции протеста работников хайтека в Тель-Авиве.
"Мы призываем работников высокотехнологических компаний, потому что эта отрасль задает тон нашей экономике. Если свершится эта судебная революция, у нас не будет высоких технологий, не будет экономики, не будет свободы творчества и мысли", - обратилась она к толпе.
По словам Михаэли, антиправительственные акции протеста против правовой реформы продолжатся до тех пор, "пока демонстранты не победят".
Напомним, демонстранты перекрыли движение по одной из главных транспортных артерий Тель-Авива.
החלה מחאת ההייטקיסטים במתחם שרונה בתל אביב נגד הרפורמה המשפטית@ittaishick pic.twitter.com/yyKC4X2RhA— כאן חדשות (@kann_news) January 24, 2023