



Видео: работники хайтека перекрыли дорогу и дерутся с водителем

Канал КАН опубликовал запись происходящего в центре Тель-Авива в эти минуты, на улице Менахем Бегин.



Демонстранты - работники хайтека, протестующие против правовой реформы, перекрыли движение по одной из главных транспортных артерий Тель-Авива.



Один из водителей вышел из машины пытаясь расчистить себе дорогу. Его атаковали около десятка человек, и порвали на нем одежду. Драку прекратил МАГАВ, в то время как участники демонстрации орали: “Позор! Позор! Позор!”

