



Обнародован первый этап плана по субсидированию детских садов для малышей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и министр образования Йоав Киш представили первый этап плана по субсидированию детских садов для детей в возрасте от 0 до 3 лет.



Во время последней избирательной кампании Нетаниягу обязался поддержать решение о бесплатном образовании для детей в возрасте от 0 до 3 лет, но в прошлом месяце правительство, как сообщалось, планировало субсидировать только детей в возрасте 2-3 лет в предстоящем государственном бюджете.

Первый этап представляет собой частичные субсидии для всех детей младшего возраста, включая грант в размере 940 шекелей в месяц на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет для имеющих на это право работающих родителей, начиная с 1 января 2024 года.



Для детей в государственных детских садах субсидия будет почти полной.



Презентуя план, Нетаниягу сказал, что цель его состоит в том, чтобы снизить стоимость жизни, “поднять педагогический уровень” и позволить каждой “работающей семье в Израиле водить своих детей в детский сад”.