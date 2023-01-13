



Обиделись на Гребенщикова: в РФ хотят "наказать" уехавших критиков войны

Глава Госдумы Вячеслав Володин предлагает лишать имущества покинувших Родину россиян, осужденных по статьям УК РФ, связанных с критикой войны в Украине.



Соответствующую инициативу он озвучил 13 января в Telegram.



"В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и сократить экономическое благополучие за рубежом", - отметил Володин.



По его словам, заявления подобного рода расцениваются "как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация армии". Володин обозвал уехавших за границу россиян "мерзавцами", которые "безбедно живут", сдавая свою недвижимость в аренду, а также получая гонорары за счет граждан РФ.



"Это позволяет им публично лить грязь на Россию, оскорблять наших солдат и офицеров. Они чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет в статьи Уголовного кодекса дополнить пункт о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них предостаточно для возмещения нанесенного ущерба. Но совести им это, конечно, не вернет", - констатировал он.



Такое заявление со стороны Володина прозвучало после публикации интервью фронтмена группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, который резко высказался о россиянах, поддерживающих войну в Украине.



Музыкант рассказал о своей поддержке, оказываемой пострадавшей из-за вторжения стране, а граждан РФ назвал "психически больными фашистами".