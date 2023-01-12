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Гребенщиков: поддерживающие войну россияне - психически больные фашисты
12.01.2023 13:17 Алина Груднева

Гребенщиков: поддерживающие войну россияне - психически больные фашисты

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков резко высказался о россиянах, которые поддерживают войну в Украине.

Такое заявление он сделал в одном из недавних интервью.

По словам Гребенщикова, когда он играл в Берлине у Бранденбургских ворот, ему удалось собрать 12 миллионов, которые пошли на помощь Украине, которая необходима стране.

Музыкант отметил, что РФ варварски, чудовищно и непристойно напала на Украину, пока весь мир "нервно курил в сторонке".

"Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Это фашизм, они психически больны. Но они имеют власть и поэтому могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы или расстрелять любого человека, которого встретят на улице", - сказал Гребенщиков.

Он считает, что цели, как таковой, у России нет. Решение президента РФ Владимира Путина отправить войска на украинскую территорию он назвал "имперскими замашками".

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