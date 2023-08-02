



ОАЭ выдали "инклюзивное" разрешение экоактивистам

Власти Объединенных Арабских Эмиратов разрешили экоактивистам "мирно собраться" на демонстрацию в рамках переговоров ООН по климату в этом году.



По данным AFP, ранее запланированная акция считалась "несанкционированной".



Климатический саммит COP28 состоится в деловом центре Дубая с ноября по декабрь. За ним будут следить люди по всему миру. А тем временем, местные экоактивисты, намерены провести акцию протеста из-за стремительного изменения климата. Если раньше подобные мероприятия были запрещены, то теперь в ОАЭ выдали разрешение активистам.



"У экоактивистов будет место, где они смогут мирно собраться и сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - цитирует WAM заявление Рамочной конвенции ООН об изменении климата.



Компания Climate Action Network International поблагодарила председателей COP28 за их "самоотверженные усилия по содействию инклюзивному саммиту по климату".



"Мы будем противостоять любым попыткам сократить участие общества в акции. Наша непоколебимая убежденность заключается в том, что не может быть климатической справедливости без соблюдения прав человека", - подчеркнул военный и политический деятель, бывший министр национальной обороны Канады Харджита Сингха.