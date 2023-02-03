



Новый город в Израиле: Голдкнопф предлагает построить город Ханун в Газе

Министр строительства и жилищной политики Ицхак Голдкнопф внесет на утверждение правительства в ближайшее воскресенье предлагаемую резолюцию о создании города Ханун, расположенного к востоку от кибуца Саад в районе Газы, в рамках регионального совета Сдот-Негев.



Согласно предложению, Министерство строительства и жилищной политики начнет продвигать планирование города, которому дали временное название Ханун, после одобрения и рекомендации Национального совета по планированию и строительству.



Основание Хануна, его развитие и процветание больше всего будут символизировать укрепление власти и непрерывную деятельность в этом регионе страны. Кроме того, предполагаемое расположение города находится между существующими сельскохозяйственными районами и близко к центральной инфраструктуре, так что процесс создания города будет быстрым и сэкономит затраты на развитие, не нанося вреда окружающей среде и ландшафту в этом районе.



"Это счастливый день для меня и для всех граждан Израиля, создание нового города имеет огромное национальное значение, особенно в эти дни и особенно в районе Газы. Когда я вступил в должность, я поставил перед собой цель продолжать строить, развивать и укреплять поселения. Ожидается, что новый город ответит на потребности региона и укрепит нашу южную границу с Газой", - сказал Голдкнопф.



Создание нового города соответствует политике правительства по продвижению и развитию периферии и укреплению поселений на периферии в Негеве и Галилее, а также в районе Газы.



В последние годы спрос на жилье в городах вблизи границы с Газой увеличился. Ожидается, что новый город удовлетворит эту потребность.



Город будет создан как смешанная община для около 500 религиозных и светских семей. Его дизайн будет адаптирован преимущественно для молодых семей.

