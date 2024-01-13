



Новый глава МИД Франции: Украина останется нашим главным приоритетом

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, прибывший 13 января с первым визитом в Киев, заверил Украину в продолжении поддержки.



"Несмотря на увеличение количества кризисов в мире, Украина есть и будет оставаться одним из приоритетов Франции. Это один из ключевых месседжей, который мы посылаем вам. Украина отстаивает сегодня ключевые и фундаментальные ценности и принципы международного права, ценности безопасности Европы, французов”, - сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.



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По словам Сежурне, военная агрессия РФ против Украины уже почти два года несет ужасные последствия для Европы и мира в целом.



“Россия надеется, что Украина и ее союзники устанут быстрее, чем она. Но уверяем в ответ, что готовы и далее поддерживать сопротивление, которое оказывает Украина агрессору”, - отметил он.



Сежурне добавил, что Франция настроена совместно усиливать возможности Украины изготавливать системы вооружения на украинской территории.



“Мы настроены совместно усиливать возможности Украины изготавливать системы вооружения на своей земле и готовы приходить к вам на помощь в этой области. Мы будем продолжать пытаться улучшать юридические рамки, чтобы это сотрудничество еще лучше развивалось”, - подчеркнул он.