



Новые столкновения в Шанхае на фоне протестов против COVID по всему Китаю

В воскресенье вечером, 27 ноября, сотни демонстрантов столкнулись с полицией в Шанхае, приняв участие в протестах против строгих ограничений, распространившихся на несколько городов после смертельного пожара в округе Синьцзян, сообщает агентство Reuters.



Волна гражданского неповиновения, беспрецедентная для Китая с тех пор, как президент Си Цзиньпин пришел к власти, спровоцирована возмущением политикой “Ноль-COVID”. Меры против COVID наносят тяжелый урон экономике страны.



“Я здесь, потому что люблю свою страну, но не люблю свое правительство… Я хочу иметь возможность свободно выходить на улицу, но не могу. Наша политика в отношении COVID-19 – это игра, а не реальность”, – утверждает демонстрант Шон Сяо.



“Мы просто хотим соблюдения основных прав человека. Мы не можем покинуть наши дома, не пройдя тест. Этот пожар в Синьцзяне подтолкнул людей”, – заявляет один из протестующих в Шанхае. “Люди здесь не склонны к насилию, но полиция арестовывает их без всякой причины. Они пытались арестовать меня, но люди вокруг так сильно схватили меня за руки и потянули назад, чтобы я мог убежать”.



К вечеру воскресенья в этом районе собрались сотни людей, которые держали чистые листы бумаги в знак протеста. Произошли стычки с полицией, пытающейся разогнать демонстрантов.



“Долой Коммунистическую партию Китая, долой Си Цзиньпина”, – скандировала большая группа демонстрантов.



Свидетель Reuters видел, как полицейские посадили несколько десятков задержанных в автобус и увезли их.



В воскресенье протестующие также вышли на улицы в городах Ухань и Чэнду. В Пекине небольшие группы людей провели мирные пикеты, студенты многочисленных университетских городков по всему Китаю собрались на демонстрации.