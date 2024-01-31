



Норвегия - странам, прекратившим финансирование UNRWA: одумайтесь

Норвегия, которая является одним из основных доноров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, выступила против приостановки финансирования на время расследования обвинений.



"Подумайте о последствиях для жителей Газы", - сказано в обращении к странам, которые пошли на такой шаг.



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В Норвегии объявили, что не намерены прекращать финансирование UNRWA, несмотря на обвинения сотрудников агентства в прямом участии в резне в Израиле 7 октября.

