



Northrop Grumman из США согласна на производство оружия в Украине

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman согласилась на производство оружия в Украине.



О соответствующем соглашении сообщил корпоративный вице-президент и директор по глобальному развитию бизнеса Стивен О'Брайан на Общественном форуме НАТО.



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Он пообещал, что компания предоставит оборудование и необходимые инструменты "Укроборонпрому", а также поможет с обучением персонала.



На предприятии, которое откроется в Украине, будут собирать и испытывать боеприпасы среднего калибра.



Northrop Grumman стала первой американской компанией, которая решилась на такой шаг.