Northrop Grumman из США согласна на производство оружия в Украине
Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman согласилась на производство оружия в Украине.
О соответствующем соглашении сообщил корпоративный вице-президент и директор по глобальному развитию бизнеса Стивен О'Брайан на Общественном форуме НАТО.
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Он пообещал, что компания предоставит оборудование и необходимые инструменты "Укроборонпрому", а также поможет с обучением персонала.
На предприятии, которое откроется в Украине, будут собирать и испытывать боеприпасы среднего калибра.
Northrop Grumman стала первой американской компанией, которая решилась на такой шаг.