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Northrop Grumman из США согласна на производство оружия в Украине
12.07.2024 19:17 Алина Груднева

Northrop Grumman из США согласна на производство оружия в Украине

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman согласилась на производство оружия в Украине.

О соответствующем соглашении сообщил корпоративный вице-президент и директор по глобальному развитию бизнеса Стивен О'Брайан на Общественном форуме НАТО.

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Он пообещал, что компания предоставит оборудование и необходимые инструменты "Укроборонпрому", а также поможет с обучением персонала. 

На предприятии, которое откроется в Украине, будут собирать и испытывать боеприпасы среднего калибра. 

Northrop Grumman стала первой американской компанией, которая решилась на такой шаг.

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