



Николас Мадуро избежал покушения перед митингом в Каракасе

Партийные функционеры Венесуэлы сообщили на митинге в поддержку Мадуро, что незадолго до мероприятия были арестованы трое человек, которые готовились “затеять смуту”.



“В данный момент, соотечественники, я хочу сообщить средствам массовой информации и международным средствам массовой информации, которые сопровождают нас, что мы только что арестовали трех человек, которые планировали саботаж в этот славный день, когда находятся люди”, - сказал вице-президент мобилизации и мероприятий Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Наум Фернандес.



Он пояснил, что один из задержанных мужчин был на площади Диего Ибарра, другой был на проспекте Боливар, а третий участвовал в марше, который начался от штаб-квартиры партии. “У них было устройство, которое они могли бросить в президента Мадуро. Мы выражаем протест таким мерам и публично осуждаем это”.



Сам же Мадуро на митинге позже заявил:



“Сегодня были схвачены трое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на меня, они уже заявили, что являются членами крайне правой партии “Венте Венесуэла”, они осуждены и сознались, и их поймали во время проникновения сюда во время марша; “Они не смогли и не смогут победить нас, поскольку впереди благословенная святая троица, мы всегда победим”.



