



Никаких преемников: Путин не собирается оставлять свое "кресло "

В окружении российского президента Владимира Путина есть много людей, которые могут занять его место после смерти или ухода из власти. Эксперты уверены: пока глава Кремля не допускает преемничества и держит равноудаленно всех партнеров, которые в перспективе могут оказаться во главе страны. Тем не менее, в России с каждым днем все больше признаков начавшейся борьбы за трон в Кремле.



Более вероятно, что главными игроками в “игре престолов” будут кланы российских элит — это и силовики, и представители крупного бизнеса. Назревает ли раскол в этих элитах, или, может он уже произошел?

