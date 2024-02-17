



Нидерланды рассказали, как идет передача F-16 Украине

Нидерланды не будут задерживать развития авиакоалиции в отношении передачи Украине истребителей F-16.



Такое заявление сделал премьер страны Марк Рютте.



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"Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости", - отметил он.



По словам Рютте, он не исключил, что речь идет о 20-ти единицах.



"Будут 24 истребителя, возможно, больше, но - не меньше… Мы работаем вместе с датчанами", - добавил он, намекнув на работу с другими представителями ЕС.