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Нидерланды рассказали, как идет передача F-16 Украине
17.02.2024 20:46 Алина Груднева

Нидерланды рассказали, как идет передача F-16 Украине

Нидерланды не будут задерживать развития авиакоалиции в отношении передачи Украине истребителей F-16.

Такое заявление сделал премьер страны Марк Рютте.

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"Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости", - отметил он.

По словам Рютте, он не исключил, что речь идет о 20-ти единицах.

"Будут 24 истребителя, возможно, больше, но - не меньше… Мы работаем вместе с датчанами", - добавил он, намекнув на работу с другими представителями ЕС.

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