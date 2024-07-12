



Невзоров: Послушав Байдена, Стармер “включил заднюю”

“После заявлений Байдена о запрете использовать американское оружие Украиной для атак “на Москву”, Британия “дала заднюю” и заявила, что не позволяла Украине использовать ракеты Storm Shadow для целей глубоко на российской территории, так как “такой шаг приведет к эскалации войны и может вовлечь Великобританию в конфликт с РФ”.



“Сообщается, что премьер-министр ранее говорил об использовании оружия Украиной “на свое усмотрение”. Но, все видимо, не так поняли”, - написал у себя в телеграм-канале Александр Невзоров, ссылаясь на статью в газете The Telegraph.





