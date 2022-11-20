



Нетаниягу заявил о постоянстве союза Израиля и США

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу впервые выступил перед Республиканской Еврейской Коалицией (Republican Jewish Coalition) в эту субботу.



В своей речи Нетаниягу подчеркнул, Израиль и США поддерживают тесные отношения как при президентах-республиканцах, так и при президентах-демократах, сообщает Jerusalem Post.



Ссылаясь на свои отношения с президентом США Джо Байденом, Нетаниягу отметил, что они дружат уже 40 лет, добавив, что, хотя они время от времени расходятся во мнениях, "это разногласия внутри семьи".



"Я имел честь иметь дело с несколькими американскими президентами, и я могу сказать вам, что, хотя иногда и возникали разногласия, я ценю постоянство американо-израильского союза, потому что это партнерство между народами", - заявил Нетаниягу.



Лидер "Ликуда" также отметил, что "подавляющее большинство" американцев поддерживают Израиль, указав на опрос Gallop.



"Это союз между народами общей цивилизации, и дело не только в том, что это нечто большее. Помните, что Израиль - это земля обетованная. Америка - это новая земля обетованная. У меня есть офисы в Иерусалиме. Америка должна была стать новым Иерусалимом", - заявил он.