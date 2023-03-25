



Нетаниягу заметили в некошерном ресторане: Лапид обозвал его "лицемером"

Находящегося в официальным визитом в Лондоне премьер-министра Биньямина Нетаниягу вместе с супругой Сарой заметили в "мишленовском" некошерном ресторане в отеле Savoy, в котором они остановились.



По словам очевидцев, они заказали рыбу.



Тем не менее, один из посетителей видел, как в заведении подают лобстеров, что говорит о том, что ресторан не является кошерным. Видео моментально стало вирусным в социальных сетях.



ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה תועדו סועדים במסעדת מישלן לא כשרה בלונדון. ראש האופוזיציה לפיד תקף: "אין גבול לצביעות, הוא אוכל במסעדה לא כשרה ואז רץ הביתה להצביע על חוק החמץ" pic.twitter.com/tW49cVwl35 — החדשות - N12 (@N12News) March 25, 2023

"Лицемерию нет предела. Он ест в некошерном ресторане, а потом приедет домой, чтобы проголосовать за закон о хамец", - возмутился лидер оппозиции Яир Нетаниягу.