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Нетаниягу заметили в некошерном ресторане: Лапид обозвал его "лицемером"
25.03.2023 18:17 Алина Груднева

Нетаниягу заметили в некошерном ресторане: Лапид обозвал его "лицемером"

Находящегося в официальным визитом в Лондоне премьер-министра Биньямина Нетаниягу вместе с супругой Сарой заметили в "мишленовском" некошерном ресторане в отеле Savoy, в котором они остановились.

По словам очевидцев, они заказали рыбу.

Тем не менее, один из посетителей видел, как в заведении подают лобстеров, что говорит о том, что ресторан не является кошерным. Видео моментально стало вирусным в социальных сетях.
 

"Лицемерию нет предела. Он ест в некошерном ресторане, а потом приедет домой, чтобы проголосовать за закон о хамец", - возмутился лидер оппозиции Яир Нетаниягу.

 

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