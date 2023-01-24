



Нетаниягу встретился с королем Иордании Абдаллой II

Премьер-министр Нетаньяху сегодня летал в Иорданию для встречи с королем Иордании Абдаллой II.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Два лидера обсудили региональные вопросы, подчеркнув стратегическое сотрудничество, безопасность и экономическое сотрудничество между Израилем и Иорданией, которое способствует стабильности в регионе.



Кроме того, Нетаниягу и Абдалла II приветствовали давнюю дружбу и партнерство между Государством Израиль и Королевством Иордания.



В заявлении иорданской стороны говорится, что Абдалла "подчеркнул необходимость уважать исторический и правовой статус-кво" на Храмовой горе и не наносить вред мечети Аль-Акса. Он также подчеркивает поддержку Амманом решения о создании двух государств со столицей в Восточном Иерусалиме.



Во время последнего пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра в период с 2009 по 2021 год отношения между Иерусалимом и Амманом заметно ухудшились, и король Абдалла заявил в 2019 году, что отношения находятся "на беспрецедентно низком уровне" после серии инцидентов, которые побудили Иорданию отозвать своего посла в Израиле.



В последний раз Абдалла принимал Нетаньяху в 2018 году.