



Нетаниягу: в случае передачи вооружения Украине, оно может попасть в руки Ирана

Премьер-министр Израиля в интервью The Wall Street Journal рассказал о поддержке Украины в войне против России.



“Мы помогаем Украине в гражданской обороне, в системе оповещения гражданского населения, которая избавит от необходимости собирать полстраны в убежищах для каждой выпущенной ракеты”, - сказал Биньямин Нетаниягу.



Также он подтвердил нежелание передавать израильское вооружение Украине по причине возможного его попадания в руки Ирана.



“Я думаю, важно понимать, что мы также обеспокоены возможностью того, что системы, которые мы передадим Украине, попадут в руки Ирана, могут быть перепрограммированы, и мы окажемся перед лицом израильских систем, используемых против Израиля. И, кстати, это не теоретическая угроза, потому что западные системы, противотанковые системы, например, проделали именно такой путь, и мы теперь находим их на наших границах с "Хизбаллой". Помните, Израиль - это страна размером с Нью-Джерси. По очень густонаселенной стране было выпущено 20 000 ракет, и у нас не было больших потерь по одной причине: "Железный купол" сбивает 95% ракет, которые попадают в наши населенные пункты. Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными”, - сказал Нетаниягу.



Нетаниягу также выразил обеспокоенность отношениями Ирана и России в плане поставок истребителей и боевых вертолетов, а также сотрудничества по усовершенствованию производства иранских ракет.



“Это очень тревожные отношения, очевидно, партнерство, потому что оно дает Ирану оружие или средства для достижения своих целей против Израиля, арабских государств и многих других. Кроме того, Иран поставляет России оружие, которое используется в войне на Украине со смертельным эффектом. Очевидно, что мы обеспокоены этим. Мы довели нашу обеспокоенность к сведению россиян”, - сказал израильский премьер.



Кроме того, премьер-министр прокомментировал слова украинского посла в Израиле по поводу того, что еврейского государство занимает про-российскую позицию и не выполняет своих обещаний относительно помощи Украине.



“Это неправда. Прежнее правительство дало несколько обещаний, которые находились в процессе выполнения. Они не были выполнены, но я их выполнил. И я думаю, что люди знают: мы не нейтральны. Мы выразили нашу симпатию и нашу позицию по отношению к Украине, но я говорю, что есть предел, ограничения. Мой первый интерес, независимо от симпатий и шагов, которые мы предпринимаем, - это обеспечение безопасности единственного и неповторимого еврейского государства”, - сказал Нетаниягу.

