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Нетаниягу про законопроект об ограничении разумности: мы укрепим демократию
20.07.2023 20:30 Алина Груднева

Нетаниягу про законопроект об ограничении разумности: мы укрепим демократию

Законопроект об "ограничении разумности" лишь укрепит демократию Израиля, а не наоборот, как говорят об этом противники правовой реформы.

Такое заявление в ходе специального обращения к нации сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Есть те, кто пытается свергнуть наше правительство без всякой связи с реформой. Даже в эти моменты предпринимаются усилия для достижения согласия", - сказал Нетаниягу.

По его словам, двери коалиции останутся открытыми для переговоров относительно правовой реформы. 

Глава правительства заверил, что Израиль в любом случае останется демократической страной и будет защищать права граждан.

Он подчеркнул, что единственной угрозой для демократии является не продвигаемая реформа, а отказы резервистов явиться на службу. 

"В демократической стране армия подчиняется исключительно армии, а не правительству. Ни одно государство не может согласиться на такое", - отметил он.

Нетаниягу отметил, что еще ни при одном израильском правительстве не было столько отказов от службы и не должно быть сейчас.

"Мы один народ с одной судьбой. У нас нет другой страны. Мы - братья", — резюмировал Нетаниягу.

Таким образом он прокомментировал прогресс, достигнутый относительно законопроекта в прошлый четверг. В воскресенье, 23 июля, состоится голосование в окончательном чтении для принятия закона. 

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