



Нетаниягу про законопроект об ограничении разумности: мы укрепим демократию

Законопроект об "ограничении разумности" лишь укрепит демократию Израиля, а не наоборот, как говорят об этом противники правовой реформы.



Такое заявление в ходе специального обращения к нации сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"Есть те, кто пытается свергнуть наше правительство без всякой связи с реформой. Даже в эти моменты предпринимаются усилия для достижения согласия", - сказал Нетаниягу.



По его словам, двери коалиции останутся открытыми для переговоров относительно правовой реформы.



Глава правительства заверил, что Израиль в любом случае останется демократической страной и будет защищать права граждан.



Он подчеркнул, что единственной угрозой для демократии является не продвигаемая реформа, а отказы резервистов явиться на службу.



"В демократической стране армия подчиняется исключительно армии, а не правительству. Ни одно государство не может согласиться на такое", - отметил он.



Нетаниягу отметил, что еще ни при одном израильском правительстве не было столько отказов от службы и не должно быть сейчас.



"Мы один народ с одной судьбой. У нас нет другой страны. Мы - братья", — резюмировал Нетаниягу.



Таким образом он прокомментировал прогресс, достигнутый относительно законопроекта в прошлый четверг. В воскресенье, 23 июля, состоится голосование в окончательном чтении для принятия закона.

