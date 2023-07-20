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Нетаниягу: угроза для демократии - отказы резервистов, а не реформа
20.07.2023 20:54 Алина Груднева

Нетаниягу: угроза для демократии - отказы резервистов, а не реформа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя планы правительства по продвижению правовой реформы, раскритиковал угрозы резервистов отказаться от службы.

Соответствующее заявление он сделал во время специального обращения к нации.

По словам главы правительства, демократию разрушает не план коалиции и законопроект об "ограничении разумности", а отказы явиться на службу.

"В демократической стране армия подчиняется исключительно армии, а не правительству. Ни одно государство не может согласиться на такое", - отметил он.

Нетаниягу отметил, что еще ни при одном правительстве не было столько отказов от службы и не должно быть сейчас.

"За 16 лет пребывания на посту премьер-министра я всегда видел себя премьер-министром для всех вас", - добавил он.

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