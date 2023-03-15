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Нетаниягу решил сократить свой визит в Германию
15.03.2023 15:20 Алина Груднева

Нетаниягу решил сократить свой визит в Германию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил сократить свой визит в Берлин.

Изначально планировалось, что он вылетит из Германии в Израиль в пятницу утром.

По данным израильских СМИ, теперь его вылет перенесен на вечер четверга. Причина не раскрывается.

Это может быть связано с массовыми протестами, в ходе которых демонстранты неоднократно пытались помешать официальным поездкам премьера.

Также решение может быть связано с сегодняшним брифингом в сфере безопасности, который был проведен с участием министра обороны.
 

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