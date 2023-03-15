



Нетаниягу решил сократить свой визит в Германию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил сократить свой визит в Берлин.



Изначально планировалось, что он вылетит из Германии в Израиль в пятницу утром.



По данным израильских СМИ, теперь его вылет перенесен на вечер четверга. Причина не раскрывается.



Это может быть связано с массовыми протестами, в ходе которых демонстранты неоднократно пытались помешать официальным поездкам премьера.



Также решение может быть связано с сегодняшним брифингом в сфере безопасности, который был проведен с участием министра обороны.

