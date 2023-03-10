



Нетаниягу пригласил премьера Италии в Израиль: детали встречи

К вечеру, 10 марта, завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с итальянской коллегой Джорджией Мелони в Палаццо Киджи в Риме.



Глава израильского правительства пригласил премьер-министра Италии посетить Израиль с официальным визитом.



В конце встречи Нетаниягу сказал, что отношения между двумя странами продолжают развиваться.



"Есть возможности для огромного сотрудничества. Мы обсудили сотрудничество в киберпространстве и других сферах, и через несколько месяцев заседание правительств начнет продвигать дальнейшие планы", - сообщил он.



В свою очередь, Мелони заявила, что обсудила с Нетаниягу поддержку Италией нормализации отношений между Израилем и "несколькими странами", а также возможность возобновления переговоров между Израилем и палестинцами.



"Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь возобновить переговоры и уменьшить эскалацию, которая очень нас беспокоит. Израиль и Италия будут работать над улучшением отношений в области инноваций. Израиль добился огромного прогресса в киберпространстве и в области искусственного интеллекта", - подчеркнула она.