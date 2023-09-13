



Нетаниягу о новости про передачу вооружений ПА: фейкам нет предела

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг информацию о том, что с разрешения Израиля силы безопасности Палестинской автономии получили вооружения.



Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.



"Фейковым новостям нет границ. Вот факты", - сказал Нетаниягу.



По словам премьер-министра, за время работы нынешнего правительства Палестинской автономии не было передано ни одной единицы оружия. Он подчеркнул, что было реализовано решение, которое принято в 2022 году Бени Ганцем, когда тот был министром обороны, относительно передачи ПА нескольких бронированных машин для замены вышедших из строя.



"Вот, что было сделано. Ни БТРов, ни Калашниковых, ничего подобного. Иногда фейковые новости неизбежны, и мы их уничтожаем", - резюмировал он.



Таким образом Нетаниягу ответил министру финансов Бецалелю Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, которые потребовали от него реакции на новость о передаче вооружений ПА.

