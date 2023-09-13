



Новые подробности о передаче вооружений ПА

Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош сообщил новые подробности вооружениях, которые с разрешения Израиля были переданы Палестинской автономии:



Военное снаряжение и оружие было передано в последние дни с баз армии США в Иордании Палестинской автономии, и привезено через КПП Алленби с полного одобрения Израиля.



По словам представителей палестинских служб безопасности, передано не менее 1500 единиц оружия (!) , в том числе, несколько винтовок М-16 с лазерным наведением и автомаמד Калашникова.



Израиль выдвинул несколько условий для использования оружия:



1. Оно может быть использовано только для борьбы с террористами (боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада"), а не против преступников.



2. Оружие будет находиться в руках только некоторых компонентов службы безопасности ПА (общая безопасность, контрразведка и полиция).



Представители палестинских служб безопасности также заявили, что ПА уже более года назад запрашивала оружие и оборудование, но в прошлом Израиль отказывал в этой просьбе. Одобрение было получено после саммитов в Акабе и Шарм эш-Шейх, после диалога, проведенного с координатором правительственных операций на территориях.



Представители израильских служб безопасности заявили, что это один из шагов в серии “жестов доброй воли” в отношении палестинской администрации. Продолжение такой политики обусловлено двумя условиями : представлением оперативных достижений ПА (в основном в Дженине) и официальным возвращением координации в сфере безопасности (которая была прекращена в заявлении Абу Мазена в начале года).

