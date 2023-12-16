



Нетаниягу: Газа не будет передана под контроль ПА, мы не повторим ошибку Осло

Вечером, 16 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу организовал общую в министром обороны Йоавом Галантом и министром Бени Ганцем пресс-конференцию.



Он в очередной раз коснулся разговора о том, чтобы Газа после войны перешла под контроль Палестинской автономии. Нетаниягу в очередной раз пообещал, что не позволит повторения ошибки Осло.



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"Я не позволю "Хамастану" превратиться в "Фатхастан", даже если возвращения Газы под контроль ПА хочет союзник Израиля", - сказал Нетаниягу.



Он напомнил о результатах опроса, который показал, что 82% палестинцев оправдывают резню 7 октября. Нетаниягу напомнил, что Рамалла еще не осудила резню, устроенную в Израиле 7 октября.



"И это они должны контролировать Газу? Скорее, после того, как ХАМАС будет уничтожен, Газа будет демилитаризована и не будет представлять никакой угрозы для Израиля", - добавил он.

