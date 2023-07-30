



Нетаниягу: мы используем перерыв в работе Кнессета для достижения соглашений



В начале заседания кабинета министров, состоявшегося утром 30 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что он воспользуется летним перерывом в работе Кнессета для достижения договоренностей с оппозицией по поводу законодательства о правовой реформе".



Мы воспользуемся летними каникулами, чтобы попытаться договориться между собой", - сказал Нетаниягу, - "Я надеюсь, что на этот раз наша протянутая рука не останется в воздухе, соглашения могут быть достигнуты, соглашения должны быть достигнуты, и большинство населения понимает эту простую истину".



Министр Левин не присутствовал на заседании кабинета во время вступительных речей.



Перед заседанием кабинета министру обороны Йоаву Галанту был задан вопрос, будет ли он уважать решение БАГАЦа, если тот решит признать недействительным закон об ограничении основания разумности, который был одобрен на прошлой неделе на пленарном заседании. "Государство Израиль - демократическое правовое государство, мы будем действовать в соответствии с законом", - сказал Галант.



На заседании кабинета министру Дуди Амсалему был задан вопрос, нет ли в "Ликуде" мятежа, и он ответил, что в партии никогда не было такой ситуации: "Ликудники спорят, у них есть разногласия - но они подчиняются решениям фракции", - сказал Амсалем.