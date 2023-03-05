



Нетаниягу критикует главу МАГАТЭ после заявления о "незаконности" атак

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал главу Международной ассоциации атомной энергии Рафаэля Гросси за комментарии, которые он сделал находясь с визитом в Иране.



Гросси заявил вчера, что "любое военное нападение на ядерный объект запрещено законом и выходит за рамки нормативных структур, которых мы все придерживаемся".



"Рафаэль Гросси — достойный человек, который сделал недостойное замечание", — заявил Нетаниягу. — "Вне какого закона? Иран, который публично призывает к нашему уничтожению и защищает свое разрушительное оружие, которое убьет нас?"



" Нам запрещено защищаться? Конечно, нам разрешено, и, конечно, мы это делаем… ничто не помешает нам защитить нашу страну и не дать агрессорам разрушить Еврейское Государство", — продолжил Нетаниягу.

