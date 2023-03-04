Глава МАГАТЭ в Иране: атаки на ядерные объекты противозаконны
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прокомментировал возможность ударов и уже произошедшие атаки на ядерные объекты Ирана.
Такое заявление он сделал, находясь с официальным визитом в Исламской Республике.
В ходе совместной пресс-конференции с главой Иранского агентства по ядерной энергии Мохаммадом Ислами Гросси ответил на вопрос журналистов об угрозах нападения на ядерные объекты со стороны Израиля и США.
"Любое военное нападение на ядерные объекты запрещено законом", - подчеркнул Гросси.