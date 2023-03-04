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Глава МАГАТЭ в Иране: атаки на ядерные объекты противозаконны
04.03.2023 12:19 Алина Груднева

Глава МАГАТЭ в Иране: атаки на ядерные объекты противозаконны

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прокомментировал возможность ударов и уже произошедшие атаки на ядерные объекты Ирана.

Такое заявление он сделал, находясь с официальным визитом в Исламской Республике.

В ходе совместной пресс-конференции с главой Иранского агентства по ядерной энергии Мохаммадом Ислами Гросси ответил на вопрос журналистов об угрозах нападения на ядерные объекты со стороны Израиля и США.

"Любое военное нападение на ядерные объекты запрещено законом", - подчеркнул Гросси.
 

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