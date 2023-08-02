



Нетаниягу дал интервью NBC New о судебной реформе и ситуации в стране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник вечером пообщался с NBC News, отвечая на вопросы о судебной реформе и противодействии продвигаемым законам.



Когда его спросили, сбудется ли предсказание президента Израиля Исаака Герцога о гражданской войне, Нетаниягу сказал: "Гражданской войны не будет, я вам это гарантирую. Я думаю, когда пыль уляжется, люди увидят, что израильская демократия укрепилась, а не ослабла. И я думаю, что страхи людей, которые разогреты на скорую руку, успокоятся и все увидят, что Израиль такой же демократичный как и раньше, и даже более демократичный".



Когда его спросили, подчинится ли он решению БАГАЦа о признании недействительными поправок к Основному закону об ограничении основания разумности, премьер-министр ответил: "Я думаю, что нам придется следовать двум правилам. Первое заключается в том, что израильские правительства подчиняются решениям высшей судебной инстанции. И в то же время БАГАЦ уважает Основные законы, которые наиболее близки к конституции. Я думаю, что мы должны соблюдать оба принципа, и я надеюсь, что мы это делаем".



"Я надеюсь, что они не отменят поправки, потому что я думаю, что мы должны соблюдать ОБА правила", - добавил Нетаниягу.



Отвечая на вопрос об отказе резервистов служить, Нетаниягу сказал NBC : "Очень жаль, что у вас есть резервисты, выстроенные в очередь для чего-то, что связано с политическими дебатами. И это неправильно. Я думаю, что это политизирует армию. Большинство людей понимают это, и большинство людей против этого".



Он подчеркнул, что, по его мнению, было важно внести изменения в закон об "основании разумности", "чтобы было ясно, что правительство не подчиняется диктату бывших генералов, действующих военных или резервистов".



"Если Израиль пойдет по этому пути, он перестанет быть демократией. Это реальная угроза демократии, и мы не можем этого принять", - сказал Нетаниягу.

