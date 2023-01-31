



Нет ничего запрещенного: Макрон о предоставлении Украине истребителей

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности передачи Украине современных истребителей. Об этом пишет Parisien.



Президент заявил об этом журналистам накануне визита в Нидерланды. Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".



При этом Макрон добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".



“Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае”, – сказал глава Франции.



Макрон подчеркнул, что решение будет приниматься при условии, что техника не будет использоваться для ударов по территории России.