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Нет ничего запрещенного: Макрон о предоставлении Украине истребителей
31.01.2023 08:43 Наталья Богинская

Нет ничего запрещенного: Макрон о предоставлении Украине истребителей

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности передачи Украине современных истребителей. Об этом пишет Parisien. 

Президент заявил об этом журналистам накануне визита в Нидерланды. Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".

При этом Макрон добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".

“Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае”, – сказал глава Франции.

Макрон подчеркнул, что решение будет приниматься при условии, что техника не будет использоваться для ударов по территории России.

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