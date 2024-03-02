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Нерукопожатному Лаврову все же пожали руку: оппозиция Словакии в ярости
02.03.2024 18:06 Алина Груднева

Нерукопожатному Лаврову все же пожали руку: оппозиция Словакии в ярости

Нерукопожатный глава МИД РФ Сергей Лавров все же добился рукопожатия от министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара. 

По данным aktuality.sk, этот жест вызвал гнев у словацкой оппозиции, а премьеру страны Роберту Фицо пришлось оправдать министра тем, что это было "сбалансированной суверенной внешней политикой".

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В оппозиции Словакии выходку Бланара назвали полным разворотом курса внешней политики.

"Министр Бланар встретился с главным дипломатом государства, которое называет Словакию своим врагом, напало на соседнее государство и чьи представители указывают, что их кампания может не закончиться Украиной. Они подтвердили, что действующее правительство больше не видит Словакии на Западе, но оно видит себя скорее в авторитарном направлении и настигании диктаторского режима", - возмутился вице-глава комитета иностранных дел словацкого парламента Томаш Валашек.

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