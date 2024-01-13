



Небензя назвал удары по хути "вооруженной агрессией" против Йемена

Постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил удары по объектам хути в Йемене, нанесенные Великобританией и Соединенными Штатами.



Он назвал соответствующую операцию "вооруженной агрессией группы стран против другого государства".



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"Главная задача ООН, закрепленная в ее Уставе, — предотвращать угрозы миру и подавлять акты агрессии или других нарушений в соответствии с принципами международного права. С большим сожалением констатируем, что мы столкнулись именно с такой ситуацией: вооруженной агрессией со стороны группы стран против другого государства", - сказал он.



В ответ постпред США Линда Томас-Гринфилд сообщила на слушаниях в Совбезе, что удары были направлены на то, чтобы подорвать и ограничить способность йеменских хути продолжать свои безрассудные нападения на гражданские корабли.



Она отметила, что с ноября из-за атак хути более 2000 кораблей были вынуждены изменить курс и не ходить в Красное море.

