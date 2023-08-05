



Не только вертолеты: Беларусь покинули несколько истребителей РФ

Территорию Беларуси покинули не только российские вертолеты, но и девять истребителей.



Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".



Если вертолеты покинули территорию Беларуси утром, 5 августа, то истребители взлетели с аэродрома "Барановичи" в обед.



По словам аналитиков, самолеты пересекли белорусско-российскую границу. Позже из Мачулищ вылетел последний вертолет авиационной группировки ВКС РФ.



"То есть, за сегодняшний день с аэродрома "Мачулищи" в РФ улетело 11 вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ. Таким образом, изменение состава группировки ВКС РФ в РБ. Убыло: вертолеты — 1 единица Ми-24, истребители — 9 шт. Су-34 и Су-30СМ", - подытожили аналитики.

