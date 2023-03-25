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Названы города, где впервые пройдут акции протеста против правовой реформы
25.03.2023 17:48 Алина Груднева

Названы города, где впервые пройдут акции протеста против правовой реформы

Организаторы протеста против правовой реформы объявили, что демонстрации впервые пройдут в Рамле и Бейт-Шеан.

Соответствующее заявление они сделали в субботу, 25 марта.

Уточняется, что акции протеста состоятся в этих двух городах сегодня вечером.

Они подтвердили, что демонстрации состоятся более чем в 150 местах по всей стране.

Как сообщалось ранее, организаторы протеста сообщили, что в субботу пройдут "крупнейшие демонстрации на сегодняшний день", в которых примут участие сотни тысяч человек.
 

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