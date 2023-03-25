



Названы города, где впервые пройдут акции протеста против правовой реформы

Организаторы протеста против правовой реформы объявили, что демонстрации впервые пройдут в Рамле и Бейт-Шеан.



Соответствующее заявление они сделали в субботу, 25 марта.



Уточняется, что акции протеста состоятся в этих двух городах сегодня вечером.



Они подтвердили, что демонстрации состоятся более чем в 150 местах по всей стране.



Как сообщалось ранее, организаторы протеста сообщили, что в субботу пройдут "крупнейшие демонстрации на сегодняшний день", в которых примут участие сотни тысяч человек.

