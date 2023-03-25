



“Митинг за свободу”: сегодня вечером ожидается самая масштабная акция протеста

Эскалация массовых протестов против попыток правительства реформировать судебную систему продолжится в субботу вечером. Демонстрации запланированы в Тель-Авиве и десятках других мест по всей стране на 12-ю неделю подряд.



По словам организаторов, акции протеста пройдут примерно в 150 местах, что больше, чем на прошлой неделе, когда их было 120.



Организаторы протеста предположили, что это будут “крупнейшие демонстрации на сегодняшний день”, в которых примут участие сотни тысяч человек.



Организаторы призвали общественность “митинговать в защиту свободы страны” и к каждому протестующему привести хотя бы еще одного человека, который до сих пор не участвовал в демонстрациях.



Основной митинг начнется с марша в 18:30 от Кикар Дизенгоф до центральной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве.



Мероприятия на сцене не начнутся до 19:30, чтобы в них могли принять участие те, кто соблюдает Шаббат.



Среди выступающих на центральном митинге будут профессор Юваль Ной Харари и бывший министр Ципи Ливни.



На митинге также выступит София Коэн, дочь Эли Коэна, который шпионил в пользу Израиля в Сирии в 1960-х годах, предоставляя ценные разведданные. Он был пойман и в конце концов казнен сирийскими властями в 1965 году.



Объявляя о субботнем мероприятии, организаторы протеста осудили “ложь” премьер-министра Биньямина Нетаниягу в его речи в четверг, пообещав продвигать закон о реформе.



“Нетаниягу угрожает распустить народную армию, ликвидировать экономику, разрушить социальную сплоченность и создать раскол в нации. Весь Израиль восстанет против него. Вместе мы победим!“— говорится в заявлении.



Демонстрации пройдут перед общенациональной “неделей паралича” протестующих, которая начнется в воскресенье после того, как Нетаниягу объявил, что правительство примет основной принцип закона в ближайшие дни.



Лидеры протеста объявили о планах целенаправленных демонстраций против министров и депутатов в воскресенье и понедельник и пообещали провести массовые митинги в “дни паралича” в среду и четверг, включая “гигантскую акцию протеста” в Кнессете в Иерусалиме в среду.



Организаторы также объявили о дополнительных акциях протеста в четверг, которые, по их словам, держатся в секрете.



“Наступает самая роковая неделя в истории Израиля. Это деструктивное правительство разрывает нацию на части и демонтирует армию и экономику ”, — говорится в заявлении лидеров протеста.



“Столкнувшись с попыткой превратить Израиль в диктатуру, миллионы людей выйдут на улицы, чтобы защитить Государство Израиль и Декларацию независимости. Каждый гражданин, который хочет жить в условиях демократии, должен выйти на улицы и противостоять диктатуре любой ценой”, — говорится в заявлении.



Массовая акция протеста ветеранов военно-морских сил запланирована на субботу перед домом министра обороны Йоава Галанта.



