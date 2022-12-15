



В Европе знают, что поможет спрыгнуть с "газовой иглы" РФ

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем убежден, что атомная энергетика является ключевым инструментом для уменьшения зависимости от российских нефти и газа, а также поможет обеспечить более дешевую альтернативу, в том числе на фоне энергокризиса в Европе.



В то же время, считает правительство страны, следует "активизироваться, когда дело доходит до создания большего количества ядерной энергии".



"Мы хотим видеть больше строящихся ядерных реакторов", – сказал Тобиас Биллстрем.



Чиновник отмечает, что строительство может начинаться благодаря кредитам. Но вместе с тем правительство тесно работает с отечественной промышленностью и контрактирует ее, чтобы она могла финансировать строительство новых ядерных реакторов.