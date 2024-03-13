



Навальная: Путин не тот, кем хочет казаться, он - узурпатор, бандит и тиран

Вдова Алексея Навального опубликовала собственную колонку в газете The Washington Post, рассказав о том, кем по ее мнению на самом деле является президент России Владимир Путин.



По ее словам, она никогда не хотела быть политиком и писать колонки, но президент РФ не оставил ей другого выбора, потому она решила поделиться вещами, которые узнала от своего покойного мужа.



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"Чтобы победить Путина или хотя бы серьезно наказать его, надо отдавать себе отчет в том, с кем вы имеете дело. К сожалению, слишком многие люди на Западе все еще воспринимают его как легитимного политического лидера, спорят о его идеологии и ищут в его поступках политическую логику. Это большая ошибка, которая порождает новые ошибки и помогает Путину снова и снова обманывать своих оппонентов", - отметила она.



По мнению Юлии, Путин — не политик, а гангстер и предводитель мафиозной группировки со склонностями к насилию, любовь к вульгарной роскоши и готовностью лгать и убивать. Она назвала откровенной ложью для Запада относительно того, что президент РФ религиозный, знает историю и разбирается в культуре. Навальная предложила посмотреть на Путина, как на лидера мафиозной группировки, чтобы понять, как можно его наказать и приблизить его конец.



Она выразила недоумение тем, почему в демократических странах его по-прежнему воспринимают как легитимного президента и признают его преступную власть. Вдова Навального считает, что отказ от признания результатов предстоящих "выборов" станет важным сигналом не только для россиян, но и для всех лояльных к нему элит на Западе.



"Для криминальных лидеров очень важны деньги. Путину совершенно безразличны страдания простых людей как в Украине, так и в России. Его мало беспокоит состояние экономики России — до тех пор, пока денег хватает на содержание армии, карательных служб и обогащение его самого и его приближенных. Единственное, что причиняет Путину боль, — это лишение доходов его, его семьи и его ближайшего окружения. Возможно, дотянуться санкциями до самого Путина сейчас уже не получится. Но лишить наворованного его ближний круг, менеджмент его режима и проводников его решений на местах реально. Лишите гангстеров их денег — и они утратят лояльность к своему главарю", - предложила она.



Также Юлия предложила помогать тем силам, которые продолжают сопротивление внутри самой РФ, где установлена жесткая диктатура. Она призвала граждан РФ выступить против репрессивного режима.



"Я призываю политических и общественных лидеров Запада помогать всем тем гражданам России, кто сопротивляется путинскому режиму. Я призываю услышать голос свободной России и занять, наконец, принципиальную позицию по отношению к Путину — не признавать итоги фальсифицированных выборов, не признавать Путина легитимным президентом России. Мир должен наконец осознать, что Путин не тот, кем хочет казаться. На самом деле он узурпатор, тиран, военный преступник и убийца", - резюмировала Юлия.