



Науру отказалось от признания независимости Тайваня в пользу Пекина

Крошечное государство Науру, расположенное в южной части Тихого океана, объявило о своем решении изменить дипломатические отношения с Тайванем на Китай, что усиливает амбиции Пекина в регионе.



Правительство Науру заявляет, что больше не будет признавать Тайвань "как отдельную страну", а "скорее как неотъемлемую часть территории Китая".

Китай считает демократический, самоуправляемый Тайвань своей территорией и поклялся в один прекрасный день захватить его силой, если потребуется.



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Науру немедленно "разорвет дипломатические отношения" с Тайванем и "больше не будет развивать никаких официальных отношений или официальных обменов с Тайванем", говорится в заявлении президента островного государства.



Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что разрывает дипломатические отношения с Науру, "чтобы защитить наше национальное достоинство".



Решение Науру, скорее всего, будет воспринято как большой переворот для Пекина - это была одна из немногих стран, официально признавших Тайвань на дипломатическом уровне.