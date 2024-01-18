



НАТО анонсировало учения с участием около 90 000 солдат

Около 90 000 солдат примут участие в крупнейших учениях НАТО за последние десятилетия, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая.



Вот как прокомментировал это событие американский генерал Кристофер Кавоули:



“Альянс продемонстрирует свою способность укреплять евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки”, — заявил Кавоули журналистам в Брюсселе после двухдневной встречи руководителей национальных оборонных ведомств.



