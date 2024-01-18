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НАТО анонсировало учения с участием около 90 000 солдат
18.01.2024 17:22 Катя Шульц

НАТО анонсировало учения с участием около 90 000 солдат

Около 90 000 солдат примут участие в крупнейших учениях НАТО за последние десятилетия, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая.

Вот как прокомментировал это событие американский генерал Кристофер Кавоули:

“Альянс продемонстрирует свою способность укреплять евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки”, — заявил Кавоули журналистам в Брюсселе после двухдневной встречи руководителей национальных оборонных ведомств.

 

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