



Наследный принц Саудовской Аравии и Блинкен провели “откровенные” переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман провели “открытую и откровенную” дискуссию рано утром в среду, сообщил официальный представитель США.



Они обсудили весь спектр двусторонних вопросов от возможной нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем до Йемена, Судана и вопросов прав человека.



“Была достигнута хорошая степень совпадения потенциальных инициатив, в которых мы разделяем одни и те же интересы, а также признаем, в чем у нас есть различия”, – сказал представитель США, добавив, что встреча длилась час сорок минут.