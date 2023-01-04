



NASA: Китай может не пустить США на Луну

Китай может попытаться доминировать в богатых ресурсами районах Луны или даже полностью претендовать на нее и не допустить туда США, заявил в воскресенье администратор НАСА Билл Нельсон, предупредив, что Вашингтон и Пекин участвуют в новой космической гонке на Луну. Об этом сообщает Politico.



“Мы участвуем в космической гонке. И нам лучше следить, чтобы они не добрались до места на Луне под видом научных исследований. Есть вероятность того, что они скажут: “Держись подальше, мы здесь, это наша территория”, – сказал изданию Нельсон.



Китайские СМИ выступили против замечаний Нельсона, сославшись на заявления экспертов и официальных лиц о том, что Китай преследует исключительно гуманитарные цели в отношении Луны.



“Некоторые официальные лица США безответственно исказили нормальные и законные космические усилия Китая. Китай решительно отвергает такие замечания”, – заявил официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэн Юй, сообщает Politico. “Космическое пространство – это не поле для борьбы”.



Выступая во вторник в Global Times, космический аналитик Сун Чжунпин раскритиковал заявления Нельсона как “жалкие”.



“Он разыграл трюк вора, кричащего “останови вора”, – сказал аналитик и также сослался на тот факт, что Луна не является территорией какой-либо страны, как это предусмотрено Договором Организации Объединенных Наций по космосу, подписанным США и Китаем.



Администратор NASA далеко не единственный в США, кто обеспокоен продвижением китайской космической программы и стремлением к Луне. Например, в конце ноября Нина Арманьо, начальник штаба космических сил США, заявила, что китайские военные достижения представляют все большую опасность для США в космосе .



“Китай – единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели”, – сказала тогда Арманьо.



В планы Пекина входит добыча полезных ископаемых на астероидах, размещение спутников, полеты на Луну и Марс, создание космической станции Тяньгун и многое другое. Есть опасения, что некоторые из них могут иметь военное применение или станут доминировать над экономическими ресурсами.



Однако, Китай последовательно отвергает обвинения США и утверждает, что заявления Нельсона являются отражением стремления США укрепить космическую гегемонию и колонизировать Луну.