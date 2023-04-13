



Напряженность между Азербайджаном и Ираном нарастает

Напряженность между Азербайджаном и Ираном в последнее время начала обостряться из-за связей Баку с Израилем.



Об этом говорится в аналитической статье Globalvoices.



В ноябре 2022 года в Азербайджане были задержаны 19 человек, связанных с Ираном, подозреваемых в шпионаже и подготовке нападений. В ответ Тегеран обвинил соседей в организации нападения на мавзолей Шах-Черах, в результате которого 15 человек погибли и 40 получили ранения.



В январе ситуация между двумя странами ухудшилась, когда вооруженный человек атаковал посольство Азербайджана в Тегеране. В результате, погиб начальник службы безопасности, а также ранены двое охранников.



Последней каплей стала высылка 6 апреля четырех иранских дипломатов из Азербайджана. Они были объявлены персонами нон-грата. Это произошло после нападения на депутата азербайджанского парламента, который открыто называл Иран террористическим государством. Дипломатические ведомства двух стран обменялись взаимными обвинениями.



Иран осудил Азербайджан в налаживании связей с Израилем, который Тегеран воспринимает как "заклятого врага". Исламская Республика объявила, что открытие азербайджанского посольства в Еврейском Государстве демонстрирует "антииранские взгляды" Баку. Глава МИД тогда отметил, что Иран не потерпит "сионистских элементов" на своих границах.



Тегеран рассматривает Азербайджан как доверенное лицо Израиля, особенно на фоне того, что Баку получил израильское военное оборудование и оборудование для наблюдения.



Несмотря на рост напряженности, аналитик по Кавказу и Центральной Азии из Тегерана Вали Каледжи сказал AlJazeera, что это вряд ли может привести к реальной войне между странами.



"Хотя недавняя напряженность очень серьезна, существует множество факторов, препятствующих военному конфликту, в том числе экономическая и торговая взаимозависимость, транзитные маршруты между Ираном, Азербайджаном и Россией, а также зависимость Азербайджана от коммуникационного маршрута Ирана до Нахичеваня", - считает он.



Аналитики считают, что военный конфликт может начаться, если Иран решит атаковать при помощи ракет и БПЛА "израильские базы в Азербайджане".